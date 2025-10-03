Партия "Зеленые" выступает за проверку одного из контактных зоопарков Москвы

Представители партии сообщили, что при посещении зоопарка ими выявлены нарушения температурного режима, теснота клеток для животных, а также их физический контакт с посетителями без присмотра

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Московское отделение Российской экологической партии "Зеленые" обратилось в Россельхознадзор и прокуратуру с просьбой провести проверку в одном из контактных зоопарков Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе партии.

В столичное отделение партии обратились местные жители с жалобами на то, что животные в одном из московских контактных зоопарков содержатся в тесных клетках и вольерах, без доступа к питьевой воде. Представители партии посетили учреждение и отметили ряд нарушений.

"Письмо с требованием провести проверку деятельности учреждения за подписью лидера московских "Зеленых" сопредседателя партии Александры Кудзаговой направлено в Россельхознадзор и прокуратуру", - отметили в пресс-службе.

Там добавили, что в результате посещения зоопарка ими выявлены нарушения температурного режима, теснота клеток для животных, а также их физический контакт с посетителями без присмотра.

"Мы увидели сразу несколько вопиющих признаков нарушения закона "Об ответственном обращении с животными". Эта ситуация - недопустимый пример использования животных в развлекательных целях для получения выгоды. Ни о научной, ни об образовательной составляющей речь не идет", - констатировала Кудзагова.