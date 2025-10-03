В России в 2025 году в педагогические вузы подали 550 тыс. заявлений

В университеты поступили 122 тыс. абитуриентов, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Общее число поданных заявлений для поступления в педагогические вузы в этом году составило 550 тысяч, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в эфире телеканала "Россия-24".

"Общее количество заявлений подано в педагогические вузы - 550 тыс., а поступило 122 тыс. [человек]", - сказал он.

Кравцов отметил, что конкурс составлял более пяти человек на место. При этом в ряде вузов - даже до 12 человек на место, добавил министр.