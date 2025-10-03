В Белоруссии заявили о готовности к сотрудничеству в СНГ в здравоохранении

Республика идет в ногу со временем в вопросе развития медицинских технологий, указал глава Минздрава Александр Ходжаев

ДУШАНБЕ, 3 октября. /ТАСС/. Белорусская сторона открыта к конструктивному сотрудничеству с коллегами по СНГ в области здравоохранения. Об этом сообщил глава Минздрава Белоруссии Александр Ходжаев на 38-м заседании Совета по сотрудничеству в области здравоохранения стран Содружества, которое проходит в Душанбе.

"Мы открыты к дальнейшему конструктивному взаимодействию и уверены, что у каждого из нас есть ценный опыт работы, которым можно поделиться. Республика Беларусь готова продолжать активное сотрудничество в рамках СНГ, особенно в сфере развития первичной медицинской помощи и других направлений здравоохранения, чтобы вместе укреплять здоровье наших граждан и повышать устойчивость национальной системы здравоохранения", - сказал он.

По его словам, Белоруссия - одна из немногих стран постсоветского пространства, сумевших сохранить разветвленную сеть организаций здравоохранения, оказывающих первичную медицинскую помощь. При этом глава ведомства отметил, что республика идет в ногу со временем в вопросе развития медицинских технологий.