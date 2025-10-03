Реклама на ТАСС
В Петербурге начался отопительный сезон

В случае возникновения проблем с подачей тепла необходимо обращаться в управляющие компании и по телефону 004
06:09

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 октября. /ТАСС/. Отопительный сезон официально стартовал в Санкт-Петербурге утром 3 октября. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

"3 октября в 09:00 в Петербурге официально начнется отопительный сезон. Теплоснабжающие организации перейдут к регулярному отоплению всех городских зданий. Исполнители коммунальных услуг в многоквартирных домах обязаны начать подачу тепла в полном объеме с этого же дня", - рассказали в пресс-службе.

В случае возникновения проблем с подачей тепла необходимо обращаться в управляющие компании, а также по телефону 004, предупредили в администрации.

Периодическое протапливание началось 25 сентября. С этой даты стали подключать дошкольные и средние образовательные учреждения, организации здравоохранения и социальной защиты, а также многоквартирные жилые дома. В режиме периодического протапливания подача отопления в жилые дома осуществлялась по решению управляющей компании. Теперь система запускается для всего города. 

