Количество регионов с упрощенной сдачей ОГЭ увеличат до шести

Согласие на включение в эксперимент уже дали Татарстан, Ростовская и Тюменская области

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Минпросвещения РФ планирует расширить число участников эксперимента с упрощенной сдачей ОГЭ до шести регионов, сообщил глава министерства Сергей Кравцов в интервью телеканалу "Россия-24".

"На первом этапе были отобраны сильные регионы - это Москва, Санкт-Петербург, Липецкая область. Мы планируем расширить эксперимент по количеству регионов и его продлить, потому что, конечно, сложно говорить о каких-то серьезных результатах по итогам одного года, нужно чуть больше времени. Поэтому принято решение, и мы выйдем с такой законодательной инициативой о продлении эксперимента до 2029 года и расширении до шести регионов", - сказал министр.

Глава ведомства отметил, что свое согласие на включение уже дали Республика Татарстан, Ростовская и Тюменская области.

В апреле президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий сдавать только два предмета на ОГЭ школьникам, которые не идут в 10-й класс. Новые нормы будут действовать в Москве, Петербурге и Липецкой области. Эксперимент продлится до 31 декабря 2025 года.