В Новосибирске нашли ребенка, три года находившегося в федеральном розыске

С матерью и дочерью работают психологи

Редакция сайта ТАСС

НОВОСИБИРСК, 3 октября. /ТАСС/. Девочку, находившуюся в федеральном розыске, обнаружили на выходе из торгового центра в Новосибирске. Мать и дочь не виделись три года, с ними работают психологи, сообщили в пресс-службе регионального ГУ ФССП России.

Судебные приставы Липецка объявили в розыск девочку, ее отца и бабушку. После получения информации об их местонахождении в Новосибирске дело было передано в сибирский регион. Мужчина отказался передать ребенка бывшей жене и намеренно скрывал дочь от матери и судебных приставов на протяжении нескольких лет.

"Местонахождение девочки и бабушки было установлено по камерам видеонаблюдения в торговом центре. Оперативная группа, состоящая из сотрудников ГУ ФССП России по Новосибирской области и полиции, задержала их на выходе из ТРЦ, недалеко от остановки общественного транспорта", - говорится в сообщении.

Ребенка временно направили в центр социальной помощи семье и детям. Ввиду того, что мать и дочь не виделись три года, в настоящее время с ними работают психологи, чтобы подготовить их к встрече и дальнейшему общению.