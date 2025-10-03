В Вологодской области в сентябре провели один аборт по медпоказаниям

За аналогичный период 2024 года было выполнено 145 таких операций, сообщил губернатор региона Георгий Филимонов

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Один аборт был проведен в сентябре в Вологодской области по медицинским показаниям. В сентябре прошлого года было выполнено 145 таких операций, сообщил губернатор Георгий Филимонов.

"В сентябре зарегистрирован всего один случай [аборта] по медицинским показаниям. Для сравнения: за аналогичный период прошлого года было выполнено 145 операций по искусственному прерыванию беременности", - сообщил Филимонов в своем Telegram-канале.

По данным главы региона, стабильная ситуация сохраняется в течение нескольких месяцев. В августе также был единичный случай, в июле операции не проводились.

"Продолжаем масштабную просветительскую работу по народосбережению, рассказываем о нашей программе поддержки рождаемости "Семья - оплот Русского Севера". Боремся с катастрофическим темпом убыли населения. За последние пять лет он составил 3,4%, тогда как в среднем по России всего 0,4%", - добавил губернатор.

Также он сообщил о результатах работы по ограничению продажи алкоголя. Так, в сентябре закрылись, перестали торговать спиртным или сменили вывески и ассортимент 14 алкомаркетов. В итоге на сегодня в регионе закрыто 376 из 610 алкомаркетов, в том числе 94 из 118 торговых точек в Вологде и 185 из 265 магазинов в Череповце.

За сентябрь закрыты три "наливайки", на контроле пока остаются 43 такие точки. Прекратили деятельность 152 вейп-шопа из 316, в том числе 27 - в сентябре.