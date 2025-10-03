"Садовая лопатка" сменила "Большую глину №4" у Дома культуры "ГЭС-2"

Принцип ротации художественных работ соответствует первоначальному замыслу архитектора Ренцо Пьяно

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Новый временный объект - красная версия скульптуры "Садовая лопатка" (2001) классиков поп-арта Класа Олденбурга и Кошье ван Брюгген - сменил "Большую глину №4" швейцарского художника Урса Фишера у Дома культуры "ГЭС-2", передает корреспондент ТАСС.

Как отметили ТАСС в ГЭС-2, принцип ротации художественных работ соответствует первоначальному замыслу архитектора Ренцо Пьяно. "Для нас это не просто замена одной инсталляции на другую, а продолжение диалога об искусстве в городской среде", - добавили там.

Работа "Садовая лопатка" находится в частной коллекции и представлена в России впервые. "Она не только отсылает к теме созидательного труда как способа найти гармонию в меняющемся мире, но и напоминает о том, как близки природа, человек и культура, - ведь латинское слово cultura буквально означает "возделывание, обработка земли". Эта работа - о культивации новых идей и смыслов, которые могут возникать из самых простых элементов - игры и фантазии", - поделились в пресс-службе Дома культуры.

Предыдущая скульптура "Большая глина № 4" была установлена в Москве в 2021 году в качестве временной инсталляции за несколько недель до открытия Дома культуры "ГЭС-2". Она выполнена из алюминия, а ее высота составляет 13 метров. Кроме того, работа Фишера экспонировалась ранее в Нью-Йорке и Флоренции. Теперь она находится рядом с офисом "Новатэка" на Ленинском проспекте.