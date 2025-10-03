В Новосибирской области популярность профессии учителя выросла вдвое за год

НОВОСИБИРСК, 3 октября. /ТАСС/. Число желающих поступить на педагогические специальности в профильный вуз Новосибирской области выросло почти вдвое - с 20 тыс. до 36 тыс., сообщил на пресс-конференции ТАСС и.о. ректора Новосибирского государственного педагогического университета (НГПУ) Сергей Нелюбов.

"В этом году порядка 51 тыс. заявлений было подано в период летней кампании по разным направлениям. Порядка 36 тыс. заявлений - это только педагогическое образование. Для сравнения: в прошлом году было около 20 тыс.", - сказал Нелюбов. По его словам, количество бюджетных мест составило около 2 тыс., из них порядка 300 - целевые, что в полтора раза больше, чем в 2024 году.

Наиболее востребованными направлениями в профессии учителя Нелюбов назвал математику, информатику, биологию, русский язык и литературу. Самый непопулярный предмет у молодых специалистов - физика.

Среди мер поддержки молодых специалистов в регионе действует несколько программ. НГПУ реализует распределительную практику с трудоустройством студентов во время обучения - это позволяет будущим педагогам начать работать еще до получения диплома. Также действует практика наставничества: опытный педагог помогает новичку освоить профессию. Для снижения нагрузки на учителей в сельских школах работает программа "Сетевой учитель" - городские педагоги ведут уроки онлайн для учеников отдаленных школ. "Около 40% школ области - малокомплектные, до 100 обучающихся. Чтобы снизить нагрузку на учителей, "Сетевой учитель" в дистанционном режиме работает с классом там, где нет педагога", - пояснил заместитель министра образования Новосибирской области Владимир Щукин.

Среди финансовых мер поддержки Щукин выделил выплаты по программе "Земский учитель" - 1 млн рублей за пять лет преподавания в сельской школе, возмещение расходов на аренду квартиры или предоставление служебного жилья молодым специалистам. "У нас 18 муниципальных округов стопроцентно компенсируют найм жилья. 13 муниципалитетов предоставляют учителям собственное жилье", - добавил заместитель министра.