СК ищет массовые захоронения мирных жителей на Донбассе и в Новороссии

В ходе поисковых мероприятий в 2025 году эксгумированы 113 тел

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Следственный комитет ведет работу по поиску массовых захоронений мирных жителей на территории Донбасса и Новороссии. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ по итогам оперативного совещания, проведенного председателем ведомства Александром Бастрыкиным в Донецке.

"Ведется поисковая работа по обнаружению мест массовых захоронений мирных граждан на территории новых субъектов России, находившихся под оккупацией украинских вооруженных формирований. В них могут находиться останки людей, ставших жертвами преступлений киевского режима с 2014 года", - говорится в сообщении.

В ходе поисковых мероприятий в текущем году эксгумированы 113 тел в местах массовых захоронений мирного населения в поселке Лесная Дача, городе Северодонецке и его окрестностях.

В пресс-службе отметили, что для идентификации личностей погибших проводятся генетические судебные экспертизы. Устанавливаются причины гибели мирного населения.