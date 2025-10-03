На "Госуслугах" теперь можно пожаловаться на проблему с интернетом в доме

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. На платформу обратной связи на "Госуслугах" добавили возможность пожаловаться на управляющую компанию в многоквартирном доме, если та не дает выбрать провайдера интернета. Об этом сообщили в Минцифры РФ.

К обращению можно прикрепить документы - переписку с УК, ответы ведомств, организаций. Минцифры обещает перенаправить полный комплект документов в прокуратуру. Срок рассмотрения обращения составляет до 30 дней, он зависит от типа проблемы.

На "Госуслугах" также можно следить за статусом его обработки.

Министерство напомнило о законе о беспрепятственном доступе провайдеров интернета в многоквартирные дома. Меры в целом были направлены на прекращение практики ограничения доступа провайдерам к домам, на возможность гражданам самим выбрать себе оператора связи.

Тем не менее, проблемы с доступом операторов в многоквартирные дома по-прежнему остаются, и каждому такому случаю должна быть дана оценка, подчеркнули в Минцифры.