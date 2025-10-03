В Карелии у 27 школьников выявили острую кишечную инфекцию

Одного из них госпитализировали

Редакция сайта ТАСС

ПЕТРОЗАВОДСК, 3 октября. /ТАСС/. Вспышка заболеваемости произошла в школе в Новой Вилге среди учеников начальных классов. Предварительный диагноз - острая кишечная инфекция, сообщили в группе Минздрава Карелии во "ВКонтакте".

"В Новой Вилге заболели 27 школьников начальных классов Нововилговской школы №3. Предварительный диагноз - острая кишечная инфекция", - сказано в сообщении.

Один ребенок доставлен в республиканскую инфекционную больницу, его состояние близко к удовлетворительному. Остальные дети отправлены на амбулаторное лечение в удовлетворительном состоянии с легким течением заболевания, отметили в Минздраве. Школьники и их семьи находятся под наблюдением медиков.

"Все необходимые противоэпидемические мероприятия специалистами Прионежского филиала республиканской больницы им. В. А. Баранова выполнены", - добавили в министерстве.

В целях профилактики всех учеников школы перевели на дистанционный режим обучения с 3 октября. Соответствующий приказ опубликован в группе учебного заведения во "ВКонтакте".