На конференции в Петербурге обсудят развитие креативных индустрий до 2050 года

Мероприятие пройдет 8 и 9 октября

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Стратегии развития креативных индустрий до 2050 года станут темой Международной конференции по креативной экономике, которая пройдет в Санкт-Петербурге 8 и 9 октября. Конференция будет первым флагманским мероприятием в рамках проведения Российских креативных сезонов (RICS), сообщили в пресс-службе Агентства стратегических инициатив (АСИ).

"Мероприятие станет местом обсуждения тем, актуальных не только для России, но и в глобальном контексте. Участники обсудят, как креативные индустрии становятся ключевым ресурсом устойчивого роста и драйвером новых форматов сотрудничества на горизонте до 2050 года. В фокусе дискуссии - стратегии, которые страны выбирают для развития этого динамичного сектора. Центральной темой станет поиск наиболее актуальных форм межстранового сотрудничества, роль государств в поддержке индустрий", - сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что ключевым событием конференции станет объединенная пленарная сессия "Креативная экономика России. Горизонт 2050", запланированная на 8 октября. В конференции примут участие порядка 500 представителей творческих индустрий из 32 стран.

Генеральный директор АСИ Светлана Чупшева отметила, что Россия уверенно выходит на роль глобальной площадки для консолидации креативных рынков стран-партнеров. "Мы видим, что развитие креативной экономики становится во многих странах важным фактором развития и демонстрирует рост до 8% в год. Наша общая задача - активно участвовать в развитии этого тренда, создавая новые кооперации и цепочки сотрудничества. Через такие системные инициативы, как Международная конференция, мы создаем платформу для прорыва", - цитирует ее слова пресс-служба.

Кроме того, в АСИ добавили, что по результатам комплексного исследования креативной экономики, проведенного агентством в 2024 году, рост креативной экономики в два раза превышает темпы классических отраслей. "Вклад в глобальный ВВП составляет 3,1 %, в мировой торговле - 3 %, а в занятости - более 6%. В 2024 году объем мирового рынка креативных индустрий достиг 2,9 трлн долларов США, и при ожидаемом темпе роста в 4,3 % к 2033 году превысит 4,3 трлн долларов. Этот сектор становится новым инструментом сотрудничества, позволяющим странам формировать международные цепочки кооперации, создавать продукты для мирового большинства и укреплять позиции на глобальном рынке", - отметили в агентстве.

Организаторами конференции выступают АСИ и правительство Санкт-Петербурга. Соорганизаторы - Фонд Росконгресс и Центральный выставочный зал "Манеж". Стратегический партнер - ВЭБ.РФ, специальный партнер - Российский экспортный центр.