В Подмосковье завершилась подготовка к финалу конкурса "Мисс Россия - 2025"

Событие пройдет 4 октября

Редакция сайта ТАСС

© Мила Степанян/ ТАСС

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Подготовка к финалу национального конкурса "Мисс Россия - 2025", который пройдет 4 октября в концертном зале "Барвиха LuxuryVillage", завершилась в Истре, передает корреспондент ТАСС.

Последние три недели 50 конкурсанток из разных уголков России готовились к финальной церемонии под руководством профессионалов: хореографов, педагогов по дефиле, специалистов ораторского искусства и актерского мастерства, фитнес-тренеров, нутрициологов и экспертов в сфере красоты.

Впервые за всю историю конкурса в нем принимают участие близняшки. Как рассказали ТАСС Виктория и Татьяна Догаевы, представляющие Ставропольский край и Ессентуки, конкуренции между ними нет, они поддерживали друг друга на протяжении всего конкурса. "Я [Виктория] очень мечтала поучаствовать в "Мисс Россия" уже несколько лет. Моя сестра [Татьяна] пришла меня поддержать на открытый кастинг в Москве. Она стояла со мной в очереди, и я предложила ей взять номерок. Она сказала: "Ну ладно, возьму", и так мы прошли открытый кастинг, и вот оказались тут вдвоем. Между нами нет конкуренции. Вместе работается нормально. Как будто бы мы не уезжали из квартиры. Мы даже тут вместе живем. Многие говорят, что мы похожи, и у нас совместная победа, я считаю. Но, конечно, мы в повседневной жизни разделяем себя, стараемся как-то сепарироваться", - поделились финалистки.

Алена Генделева из Калининграда рассказала ТАСС, что ей очень запомнилась экскурсия по Москве, которую впервые организовали для всех финалисток конкурса. "Нас отвозили на Красную площадь, мы гуляли по Кремлю, потом мы дошли до парка Зарядье, мне там особенно понравилось, было очень красиво, я в первый раз в нем побывала, и у меня остались только хорошие эмоции, мне было очень интересно. На данный момент я учусь на медиаобеспечении государственных интересов. Я мечтаю стать телеведущей, главным лицом на федеральном канале. Это моя главная цель на данный момент, поэтому я очень стремительно к ней иду и хочу развиваться в этой сфере", - призналась девушка.

Также Генделева рассказала, что на конкурсе ей удалось найти близкую подругу. "Каждый день мы узнаем что-то новое, интересное, у нас появляются новые возможности, горизонты. Мы знакомимся с новыми людьми. На конкурсе я нашла очень много подруг, все друг друга поддерживают, у нас нет никакой зависти, плохих эмоций. Я нашла себе очень близкую подружку, она из Санкт-Петербурга, ее зовут Анна, она бодибилдер и поднимает 270 килограмм", - сказала она.

Бесценный опыт

"Я попала на конкурс красоты благодаря тому, что мне написали, и я сразу же согласилась, потому что подумала, что это будет для меня какой-то новый опыт, и я смогу получить какие-то новые ощущения, эмоции. Меня безумно впечатлило дефиле. Это мой первый раз, именно тренировки по дефиле. Я с самого детства любила забирать у мамы каблуки, ходить по дому. Поэтому мне это как-то немножечко близко. Родители мое участие в конкурсе поддержали", - рассказала Дарья Заманская из Санкт-Петербурга.

Валентина Михайлова, представляющая Республику Саха (Якутия), рассказала ТАСС, чему ее научил конкурс. "Для меня это очень важный этап в жизни, потому что здесь я набираюсь много опыта, навыков и хороших друзей по всей России. Конкурс научил держаться на публике, быть смелой, красиво ходить, научил, конечно же, дружить с девочками, потому что мы здесь все разные, с разными характерами, и все равно все нашли общий язык", - поделилась собеседница агентства.

В свою очередь 18-летняя Анна Степанова из Республики Марий Эл рассказала, каким качествами должна обладать участница конкурса, чтобы одержать победу. "Я думаю, чтобы завоевать титул, в первую очередь девушка должна быть очень женственной, она должна заранее вести себя как королева, обладать уверенностью и, безусловно, стрессоустойчивостью, потому что у нас достаточно сложные репетиции, много физической нагрузки, немножко эмоциональной. И стрессоустойчивость помогает держать лицо, прямо спину и высоко подбородок", - отметила финалистка.