Первый в России беспилотный трамвай проехал около 3 тыс. км без нарушений ПДД

Всего за месяц работы он совершил более 500 рейсов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Первый в России полностью беспилотный трамвай за месяц работы совершил более 500 рейсов, проехав около 3 тыс. км без единого нарушения правил дорожного движения. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"3 сентября 2025 года мэр Москвы Сергей Собянин запустил движение первого в России полностью беспилотного трамвая по маршруту с пассажирами. Регулярные поездки доказывают надежность и стабильность столичной разработки. Трамвай самостоятельно делает остановки, открывает и закрывает двери, четко следует сигналам светофоров, пропускает пешеходов, переключает стрелки и точно придерживается графика", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Максима Ликсутова.

По его словам, с момента запуска инновационный транспорт перевез почти 14 тыс. пассажиров. Он регулярно выходит на маршрут и выполняет стандартные для трамваев восьмичасовые смены. За месяц транспорт совершил более 500 рейсов, проехал 2,8 тыс. км без единого нарушения ПДД, сделал 4,3 тыс. запланированные остановки.

Первый в России беспилотный трамвай следует по маршруту №10 "Метро "Щукинская" - Улица Кулакова" на северо-западе Москвы. Запуск беспилотного трамвая осуществлялся в три этапа. На первом этапе испытания проводились с водителем, который принимал конечные решения. На втором этапе уже осуществлялись тестовые поездки с пассажирами и водителем в кабине. И третий этап представлял из себя запуск регулярного маршрута уже без водителя.

Планируется запуск еще трех беспилотных трамваев до конца 2025 года. В 2023 году в Москве был создан Центр беспилотного транспорта, целью которого стало создание беспилотных технологий на конкретных видах транспорта.