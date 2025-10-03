Новым духовным главой Церкви Англии впервые назначили женщину

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер пожелал Саре Муллалли успеха

Редакция сайта ТАСС

ЛОНДОН, 3 октября. /ТАСС/. Епископ Лондона Сара Муллалли стала первой женщиной, назначенной на должность архиепископа Кентерберийского - духовного главы Церкви Англии. Об этом говорится в заявлении канцелярии премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

"Король [Великобритании Карл III] одобрил кандидатуру преосвященной и достопочтенной дамы Сары Муллалли для избрания Коллегией каноников Кентерберийского собора вместо преосвященного и достопочтенного Джастина Портала Уэлби", - сказано в нем.

Стармер приветствовал назначение Муллалли, заявив, что "Церковь Англии имеет глубокое значение" для Великобритании.

"Ее церкви, соборы, школы и благотворительные организации - неотъемлемая часть наших сообществ. Архиепископ Кентерберийский будет играть ключевую роль в нашей национальной жизни. Я желаю ей всяческого успеха и предвкушаю совместную работу", - отметил премьер.

До посвящения в сан Муллалли сделала успешную карьеру в области медицины. Она занимала должность главной медсестры Англии с 1999 года по 2004 год. В 2005 году Муллалли, родившейся в городе Уокинг близ Лондона, было присвоено звание дамы-командора ордена Британской империи. Муллалли была рукоположена в сан священника в 2002 году после обучения в колледже теологии Святого Августина в городе Уэст-Моллинг на юге Англии и служения в церкви Сент-Сейвьер на юге Лондона.

Женщинам разрешили становиться епископами в Церкви Англии в 2014 году. Муллалли была назначена епископом города Кредитон в 2015 году. Через три года она получила назначение на пост епископа Лондона. 63-летняя священнослужительница замужем за туристическим гидом Имоном Муллалли, у пары двое детей.

Муллалли станет 106-м архиепископом Кентерберийским в истории. Эта кафедра ведет свой отсчет с момента прибытия Августина Кентерберийского в королевство Кент из Рима в 597 году. Она формально вступит в свою должность после торжественной церемонии в Кентерберийском соборе в марте 2026 года.

Процедура избрания

Церковь Англии переживает сложный период после отставки архиепископа Кентерберийского Джастина Уэлби в начале января. Духовного главу англиканцев вынудили покинуть пост, обвинив в том, что он не сделал достаточно для расследования громкого дела о сексуальном насилии в отношении детей со стороны юриста Джона Смайта. Сам Уэлби признал, что в момент вступления в должность в 2013 году его известили о том, что полиция знает о серии случаев насилия, большинство из которых произошли в 1970-1980-х. Архиепископ не добился привлечения к суду Смайта, который долго работал в молодежных летних лагерях Церкви Англии. В 2018 году Смайт, переехавший в ЮАР, умер, не понеся наказания.

До избрания нового архиепископа обязанности главы церкви временно исполнял архиепископ Йоркский Стивен Коттрелл. Процесс избрания архиепископа Кентерберийского традиционно проходит в строгом секрете. В этот раз избирательную комиссию возглавлял бывший глава британской службы контрразведки МИ-5 (2007-2013) Джонатан Эванс.

После того, как комиссия двумя третями голосов выбирает двух кандидатов, номинации представляются премьер-министру Великобритании. Глава правительства выбирает одного из них, которого затем формально одобряет король. Монарх является верховным главой Церкви Англии.