Инвестиции в образовательную инфраструктуру стали крупнейшими в истории РФ

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поздравил преподавателей с наступающим Днем учителя

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Инвестиции в инфраструктуру образования стали самыми масштабными в истории России. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на церемонии награждения послов Форума классных руководителей и объявления лауреатов профессиональных конкурсов.

"В рамках национального проекта "Молодежь и дети" создается современная образовательная инфраструктура. Никогда еще в истории нашей страны не было столь масштабных инвестиций именно в инфраструктуру образования", - сказал он.

Чернышенко отметил, что в рамках форума педагоги обсудили такие актуальные темы, как качество образования, воспитание в современной школе, роль классного руководителя в формировании личности ученика и внедрение цифровых технологий. Он также поздравил преподавателей с наступающим Днем учителя. К его поздравлениям присоединился министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

"Мы готовимся к большому празднику днем учителей. Я хочу вас поздравить с этим приближающимся замечательным днем и пожелать вам здоровья, успехов, счастья и благополучия", - сказал глава ведомства.

О форуме

Всероссийский форум классных руководителей проходит в Москве 1-3 октября 2025 года. В этом году он объединит на площадке тысячу активистов школьного образования и кураторов групп СПО из 89 регионов РФ, а также педагогов из Абхазии, Киргизии, Казахстана, Монголии, Белоруссии, Южной Осетии, Таджикистана, Армении, Узбекистана.

Форум проводится Министерством просвещения РФ по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина. Всего на мероприятие было подано более 48 тыс. заявок.