В Москве в 2025 году прекратили приобретенное гражданство РФ более 30 человек

В столице продолжают фиксировать факты фиктивной постановки иностранцев на миграционный учет

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Приобретенное гражданство России 32 человек прекращено в Москве с начала года, 20 таких случаев связаны с совершением особо тяжких преступлений. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"Возник и применяется новый механизм - прекращение приобретенного гражданства России. Так, в отношении 32 лиц приняты решения о прекращении гражданства Российской Федерации, при этом 20 таких фактов связаны с совершением особо тяжких преступлений, таких как убийство, похищение человека, насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних, незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ, или с причинением ущерба национальной безопасности", - сказали в пресс-службе.

Всего в течение 2025 года сотрудники управления по вопросам миграции столичного главка министерства провели 7 632 проверки соблюдения миграционного законодательства в общественных местах Москвы, торговых центрах, точках общественного питания, хостелах и на строительных объектах. "В результате проведенной работы за истекший период 2025 года в части реализации административного законодательства выявлено свыше 58 тыс. правонарушений в сфере миграции, из них 15 тыс. - факты нарушений иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания) в России, количество нарушений правил привлечения иностранных граждан или лиц без гражданства к трудовой деятельности составило свыше 5 тыс.", - рассказали в пресс-службе.

Кроме того, как отметили в ГУ МВД, выявлено 242 человека, находившихся в розыске за совершение различных преступлений, в том числе тяжких, 430 - страдающих опасными заболеваниями, 100 - въехавших в Россию по поддельным документам. В результате в отношении около 1,4 тысячи иностранных граждан приняты решения о выдворении, а депортировано более 450 иностранных граждан указанных категорий.

В Москве продолжают фиксировать факты фиктивной постановки иностранцев на миграционный учет. Так, с начала года выявлено 3 773 факта фиктивной постановки на учет иностранных граждан или лиц без гражданства по месту пребывания в РФ на основании представления заведомо недостоверных сведений и документов либо в помещения без их намерения фактически проживать там, а также постановки на учет по месту пребывания по адресу организации, в которой в установленном порядке данные лица не осуществляют трудовую деятельность.