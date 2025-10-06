Главная стратегическая сессия "БИОПРОМ-2025". Видеотрансляция

Трансляция

Главная стратегическая сессия БИОПРОМ проходит 6 октября и посвящается технологиям как мощным инструментам для поддержания и улучшения здоровья, повышения качества жизни и, как следствие, уровня счастья.

Так, интеграция передовых технологий, таких как искусственный интеллект и большие данные, является катализатором разработки новых лекарств и оптимизации процессов в фармацевтике. Углубленная персонализация лечения, основанная на генетических данных и анализе микробиома, становится реальностью. Продукты питания, полученные с использованием технологии управляемой ферментации, уже попадают на столы потребителей. А применение биотехнологий для утилизации отходов и очистки газовых выбросов позволяют значительно снизить антропогенную нагрузку на окружающую среду, улучшая экологическую обстановку. Вместе с тем новые национальные проекты "Продолжительная и активная жизнь" и "Новые технологии сбережения здоровья" призваны повысить качество и доступность медицинской помощи, стимулировать развитие медицинской инфраструктуры, разработку инновационных препаратов и другие технологии здоровья.

На мероприятие приглашены первый зампредседателя правительства РФ Денис Мантуров, ​​​​​помощник президента РФ Андрей Фурсенко, министр промышленности и торговли Антон Алиханов, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр сельского хозяйства Оксана Лут, Генеральный директор Hualan Genetic Engineering Co., Ltd Ань Вэньци. Модератором сессии является журналист и телеведущая Мария Рыбакова.