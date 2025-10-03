Уровень трудоустройства выпускников российских педвузов достиг 70%

Министр просвещения России Сергей Кравцов отметил, что в педагогическую деятельность стали чаще приходить мужчины

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Уровень трудоустройства выпускников педагогических вузов в России составляет 70%, задача - увеличить этот показатель. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в эфире телеканала "Россия-24".

"В целом, по стране показатель трудоустройства составляет 70%, и наша задача [в том], чтобы этот показатель повышать", - сказал Кравцов.

Также он отметил, что в педагогическую деятельность стали чаще приходить мужчины, и сегодня "где-то треть студентов - это мальчики". "Конечно, есть определенные проблемы и задачи, и необходимо дальше делать все для того, чтобы закреплять молодых педагогов", - подчеркнул министр, добавив, что "в школе должны и женщины работать, и мужчины".

Он также опроверг стереотип о том, что учителя уходят из школ после первого года работы. "На самом деле, данные подтверждают другое. У нас большинство молодых учителей остаются в школе, и сегодня средний возраст учителя - 45 лет", - отметил Кравцов.