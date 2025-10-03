Вильфанд: сентябрь 2025 года по всей России войдет в десятку самых теплых

По словам научного руководителя Гидрометцентра, этот сентябрь также станет одним из наиболее засушливых

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Среднемесячная температура в сентябре 2025 года на всей территории РФ была на 2 градуса выше нормы, он войдет в десятку самых теплых за всю историю метеонаблюдений. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В целом, средняя месячная температура в РФ в сентябре была выше нормы, примерно на 2 градуса. По предварительным оценкам, нынешний сентябрь войдет в десятку самых теплых [за всю историю метеонаблюдений]", - сказал он.

Метеоролог пояснил, что в северном полушарии сентябрь 2025 года будет находиться в первой тройке или же четверке по температурным характеристикам.

Вильфанд добавил, что также этот сентябрь станет одним из наиболее засушливых, поскольку выпало крайне мало осадков. "Засуха опасна не только в весенние и летние месяцы. Действительно, для уборки урожая засуха не вредит, наоборот, она позволяет спокойно завершать посевную кампанию. Но сентябрьские осадки никогда не бывают лишними: они очень важны, потому что начинается посевная кампания", - рассказал он.