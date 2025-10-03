Фадеев: неготовые к российской школе дети-мигранты должны учиться на родине

Необходимо продумать такие организационные решения, которые позволят еще при въезде школьников в Россию понимать, смогут ли они получать образование, указал глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Родители-мигранты должны обеспечить ребенку достаточный уровень подготовки для обучения в российской школе, в частности, знание русского языка, в противном случае он должен учиться на родине. Такое мнение высказал ТАСС глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.

"Если невозможно обеспечить обучение ребенка [иностранца] в школе на русском языке, значит, он должен учиться в своей школе, в своей стране. Это не вопрос депортации, это вопрос получения ребенком среднего образования", - сказал Фадеев.

По мнению главы Совета, необходимо продумать такие организационные решения, которые позволят еще при въезде иностранцев с детьми школьного возраста в Россию понимать, готовы ли их дети к учебе, знают ли русский язык, что предполагают делать родители, если ребенок не знает русского языка. Будет ли это какое-то домашнее обучение или они будут учить детей русскому языку.

"Это надо сразу понимать, когда ребенок пересекает границу России, и сразу понимать, как будет обеспечено получение им среднего образования. Надо продумать эту логистику, эту схему, эти организационные решения. Но недопустимо, если дети не учатся, это важнейшее из достижений цивилизации, я не устаю это повторять. Все дети должны учиться", - сказал Фадеев.

Он также считает, что родителей, не обеспечивших поступление ребенка в школу, нужно "побуждать к этому, принуждать к этому, наказывать, в конце концов, что предполагает просто закон".

Ранее, выступая в Ташкенте, Фадеев заявил о недопустимости ситуации, когда дети мигрантов не посещают школу. Он отметил, что обязательное получение ребенком среднего образования предписано конституцией. Ответственность за получение образования детьми, по словам Фадеева, возложена на их родителей.