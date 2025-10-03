Заключение о сальмонелле в сметане "Коровка из Кореновки" оказалось ошибкой

Производитель намерен взыскать с виновных лиц компенсацию за нанесенный репутации ущерб

КРАСНОДАР, 3 октября августа. /ТАСС/. Заключение о выявлении сальмонелл в сметане "Кореновского молочно-консервного комбината" оказалось следствием технической ошибки, допущенной работниками испытательной лаборатории пищевой продукции. Этот факт подтвержден управлением федеральной службы по аккредитации по Южному и Северо-Кавказскому федеральным округам в ответ на обращение комбината.

В августе во ФГИС "Единый реестр проверок" Генеральной прокуратуры РФ была опубликована информация о том, что в продукции "Кореновского молочно-консервного комбината" якобы выявлены патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы. Производитель обратился в госаккредитацию РФ для получения достоверной информации о заключении, согласно которому якобы была выявлена сальмонелла.

"Работниками испытательной лаборатории пищевой продукции, продовольственного сырья и товаров народного потребления ФБУ "Ростовский ЦСМ" в ходе передачи информации о проведенных испытаниях микробиологическими методами в целях оформления результатов в виде протокола испытаний была допущена техническая ошибка. В соответствии с техническими записями исполнителей показатель "Сальмонелла" не выявлен", - говорится в тексте документа управления федеральной службы по аккредитации по Южному и Северо-Кавказскому федеральным округам, имеющемся в распоряжении ТАСС.

Там уточнили, что управление проведет надзор в части возможных нарушений в деятельности испытательной лаборатории при выдаче протокола испытаний и акта отбора проб. Соответствующие изменения на основании допущенной технической ошибки внесены, протокол испытаний отменен.

Производитель, в свою очередь, намерен взыскать с виновных лиц компенсацию за нанесенный репутации ущерб, сообщил ТАСС генеральный директор "Кореновского молочно-консервного комбината" Игорь Московцев.

"Руководство комбината намерено в судебном порядке взыскать с виновных в ситуации компенсацию за нанесенный репутации компании и ее брендам ущерб. За последние полтора года мы систематически сталкиваемся с одним и тем же сценарием: публичные негативные заявления о нашей продукции, производственных площадках или о группе компаний в целом, которые, в результате, оказываются просто беспочвенными обвинениями и откровенной ложью. Мы уже разбираемся в ситуации в правовом поле", - резюмировал собеседник агентства.

О производителе

Ранее в группе компаний сообщали, что в конце марта была проведена проверка Роспотребнадзора с проведением порядка 150 анализов оборудования и готовой продукции, включая сметану. Никаких нарушений тогда выявлено не было. "Кореновский молочно-консервный комбинат" выпускает продукцию под торговыми марками "Коровка из Кореновки", "Кореновское", "Руслада", "Облака из молока" и "Густияр".