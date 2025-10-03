На участке федеральной трассы "Лена" ограничили движение для большегрузов

Ограничения ввели из-за погодных условий

Редакция сайта ТАСС

БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 октября. /ТАСС/. Участок федеральной трассы "Лена" в Амурской области и Якутии закрыт для движения большегрузного транспорта из-за погодных условий. Об этом сообщили в пресс-службе Амурского Минтранса.

"Из-за неблагоприятных погодных условий движение большегрузов по федеральной трассе А-360 "Лена" ограничат в Тындинском округе Амурской области и Нерюнгринском районе Якутии. ФКУ Упрдор "Лена" информирует: 3 октября на участке от 173 до 405 км с 18:00 (12:00 мск - прим. ТАСС) будет закрыто движение для большегрузов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что ограничения будут действовать до улучшения погодных условий, ориентировочно до 09:00 (03:00 мск) 4 октября. Водителей просят быть максимально осторожными и без особой необходимости не отправляться в путь.