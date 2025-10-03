Вильфанд: в ближайшие несколько месяцев прогнозируется слабая Ла-Нинья

По словам научного руководителя Гидрометцентра РФ, это не окажет существенного влияния на циркуляцию в тропиках и на экваторе

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Феномен Ла-Нинья, который прогнозируется в ближайшие несколько месяцев, будет слабым или нейтральным. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Ситуация с Ла-Нинья на текущий момент нейтральная, то есть температура воды в восточных акваториях Тихого океана около нормы. Но расчеты показывают, что в течение ближайших нескольких месяцев прогнозируется слабая-слабая Ла-Нинья. То есть температура будет чуть-чуть ниже нормы. Но это не окажет существенного влияния на циркуляцию в тропиках и на экваторе", - сказал он.

Как пояснил метеоролог, следующие расчеты показывают, что и зимой Ла-Нинья будет скорее в нейтральной фазе.

Ла-Нинья и Эль-Ниньо сменяют друг друга каждые несколько лет, что приводит к заметным перестройкам в круговороте океанических течений и ветров в атмосфере. Подобные сдвиги периодически вызывают засухи в одних регионах Земли и сильные дожди - в других. К примеру, "засуха тысячелетия" в Австралии (1996-2010 года) была спровоцирована в конце прошлого столетия необычно сильным Эль-Ниньо. Она закончилась только после того, как началась новая фаза Ла-Ниньи.