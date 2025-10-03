В Москве открылась фотовыставка к 200-летию Черкесска

Выставка проводится постоянным представительством КЧР в Москве при поддержке департамента национальной политики и межрегиональных связей города

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Открытие фотовыставки, посвященной 200-летию основания Черкесска, прошло на Арбате в Москве, передает корреспондент ТАСС. Выставка продлится до конца октября.

"На Бульварном кольце организуются выставки, выставки наших республик, регионов, городов. И <…> сегодня открывается четвертая по счету. Мы с удовольствием поздравляем не только жителей Черкесска, но жителей всей Карачаево-Черкесии с 200-летием их столицы", - сказал на открытии выставки глава Департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Виталий Сучков.

Сучков также отметил, что на выставке у каждой фотографии есть свой QR-код, перейдя по которому можно подробнее узнать об изображенном на снимке объекте. Он также напомнил, что в 2019 году делегация из Москвы посетила КЧР, где проходили Дни Москвы. "Мы видели, с каким радушием нас встречают в республике, в самом Черкесске. И, конечно же, смотря сейчас на фотографии, которые представлены на выставке, мы видим, как изменилась <…> столица Карачаево-Черкесии. Очень много [построено] зданий новых, много отреставрированных памятников культуры - это здорово", - подчеркнул он.

Кроме того, глава столичного департамента сообщил о многостороннем сотрудничестве Москвы и КЧР. "Это касается и бизнеса, и спорта, и здравоохранения. Кстати, с 2023 года по март 2025 года в клиниках Москвы прошли лечение около 2 тыс. человек [из КЧР]. <…> И я уверен, что эти контакты, которые происходят между Москвой и КЧР, в том числе и Черкесском, они будут только крепнуть. И все это будет во благо жителей и Москвы, и Карачаево-Черкесии", - сказал Сучков.

Министр КЧР - постоянный представитель КЧР в Москве Эдуард Дерев, в свою очередь, поблагодарил руководство Москвы за проведение выставки к 200-летию города. "Мы проводим выставки Карачаево-Черкесии в Москве регулярно, каждый год. Но первый раз нам предоставили площадку на Арбате, центральное место. <…> Еще раз спасибо мэрии Москвы, Департаменту [национальной политики и межрегиональных связей Москвы] за помощь и дружбу", - сказал он.

