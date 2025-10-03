В Сингапуре задержали россиянина за нарушение законов США

По данным посольства России в республике, гражданин РФ обвиняется в нарушении американского законодательства в сфере борьбы с кибермошенничеством

ТОКИО, 3 октября. /ТАСС/. Полиция Сингапура задержала гражданина России по обвинению в нарушении американских законов для его дальнейшей экстрадиции в США. Об этом сообщило посольство РФ в Сингапуре.

"По поступившей в посольство информации, 3 октября полиция Республики Сингапур произвела задержание гражданина Российской Федерации по обвинению в нарушении американского законодательства в сфере борьбы с кибермошенничеством с целью его дальнейшей экстрадиции в США", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале диппредставительства.

Как сообщило посольство, оно получило подтверждение от полиции о задержании россиянина.

Диппредставительство уточнило, что находится в контакте с его окружением, передало данные местных адвокатов для оказания юридической помощи и держит вопрос "на оперативном контроле".