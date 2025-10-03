В Киеве запретили концерт выступающих на русском рэперов

Глава военной администрации города Тимур Ткаченко написал, что мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта на территории столицы Украины наложили в 2023 году

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Власти Киева запретили концерт рэп-группы, которая исполняет песни на русском языке. Об этом сообщил глава военной администрации столицы Тимур Ткаченко.

"Получил информацию, что определенные "музыканты" сегодня решили устроить концерт в одном из баров Киева, где планируют читать свой русскоязычный рэп. Для тех, кто забыл, напоминаю: Киевсовет еще в 2023 году наложил мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта на территории города Киева. Поэтому превентивно обращаюсь в правоохранительные органы. Концерта не будет", - написал он в Telegram-канале.

Украинский языковой омбудсмен Елена Ивановская 28 июля признала, что исполнение песен на русском языке не нарушает действующего законодательства. По ее словам, несмотря на то, что в Киеве и Тернополе принято решение ограничить публичное использование русскоязычного контента, никаких штрафов или санкций за нарушения все равно не будет.

Ранее из-за исполнения песен на русском языке во время концерта на Украине разразился скандал вокруг известного по образу Верки Сердючки артиста Андрея Данилко. Тогда бывший языковой омбудсмен страны Тарас Кремень призывал полицию принять меры в отношении Данилко за песни на русском. Но позже Кремень сам признал, что исполнение песен не на украинском языке вовсе не противоречит украинскому законодательству, и передумал наказывать артиста. Однако за нарушение регламента проведения концерта тогда получил штраф директор комплекса, в котором выступал Данилко.

На Украине с 2014 года проводится курс на открытое вытеснение русского языка. В 2019 году был принят закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который значительно ограничил возможность использования в стране русского и языков национальных меньшинств. Власти на местах ввели полный запрет на русскоязычные произведения искусства, книги, фильмы, спектакли, песни, запрещают изучение русского языка в школах и вузах, а также требуют, чтобы школьники во время перемен общались только на украинском. При этом граждане страны продолжают широко использовать русский язык в повседневной жизни, что постоянно становится поводом для конфликтов.