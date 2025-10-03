В Москве сделали инсталляцию с пожеланиями педагогам ко Дню учителя

Портреты со словами благодарности также покажут на медиафасадах столицы

Редакция сайта ТАСС

© Екатерина Шамарова/ ТАСС

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Арт-объект в виде огромного букета установили на Пушкинской площади в Москве ко Дню учителя, а на Никольской улице размещена инсталляция с пожеланиями. Об этом сообщила пресс-служба столичного комплекса соцразвития.

"Москва отметит День учителя большой праздничной программой. До 5 октября во дворцах творчества и центрах допобразования организуют концерты, мастер-классы и творческие встречи. В некоторых реконструированных школах и новых корпусах педагогов встретят красные ковровые дорожки. На Пушкинской площади можно увидеть арт-объект в виде огромного букета, а на Никольской улице разместилась инсталляция с пожеланиями", - говорится в сообщении.

Заммэра столицы Анастасия Ракова поздравила педагогов с профессиональным праздником. "Вы не просто учите детей, но и сами постоянно совершенствуете свои знания, идете в ногу со временем, осваиваете новые методики. Ваш личный пример целеустремленности вдохновляет школьников, помогает им не бояться трудностей и уверенно идти к своим целям. Хочу пожелать всем педагогам не только профессиональных успехов, но и личного счастья, крепкого здоровья и благодарных учеников", - сказала Ракова, слова которой приводятся в сообщении.

Уточняется, что праздничные мероприятия охватят все округа столицы. В зданиях, обновленных по программе "Моя школа", и новых корпусах, открытых 1 сентября, педагоги прошли по красным ковровым дорожкам. Дети вместе с родителями поздравили их воздушными шарами и плакатами, вручили цветы и подарки.

Уточняется, что на гирляндах, размещенных на Никольской улице, повесили тетрадные листы с пожеланиями от почти 500 школ.

Портреты педагогов со словами благодарности также покажут на медиафасадах столицы. Поздравление появится и на Останкинской телебашне. Кроме того, 5 октября центр развития творчества детей и юношества "Гермес" проведет "День самоуправления", где воспитанники организуют мастер-классы для педагогов. А в Московском дворце пионеров вокальный ансамбль "Консонанс" представит тематический концерт со школьными произведениями.