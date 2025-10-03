В Подмосковье более 1,3 млн жителей сделали прививку от гриппа

Пройти вакцинацию можно в поликлиниках по месту прикрепления и в мобильных комплексах, а также в школах и детских садах

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Свыше 1,3 млн человек прошли вакцинацию в Московской области в рамках сезонной прививочной кампании против гриппа, об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.

"Осенью традиционно наблюдается подъем вирусных заболеваний. В наших силах защитить себя и близких от гриппа и его опасных осложнений - для этого надо сделать прививку. Вакцинацию от гриппа прошли уже более 1,3 млн человек в Подмосковье", - привели в тексте слова зампреда правительства, министра здравоохранения Московской области Максима Забелина.

В пресс-службе рассказали, что сделать прививку можно в поликлиниках по месту прикрепления и в мобильных комплексах. Дети также могут пройти вакцинацию в школах и детских садах.

Уточняется, что перед вакцинацией врач проведет осмотр и направит на прививку. Записаться на прием к специалисту можно через портал госуслуг, по телефону 122 или через чат-бот в Telegram.