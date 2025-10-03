Красноярск примет финал международной финолимпиады в 2026 году

Победителями и призерами проходившего финала V олимпиады по финансовой безопасности стали 188 участников

КРАСНОЯРСК, 3 октября. /ТАСС/ Красноярск примет финал VI международной олимпиады по финансовой безопасности в 2026 году. Передает корреспондент ТАСС с церемонии закрытия V финолимпиады.

"Никогда не догадаетесь. Красноярск" - сообщил при торжественном вскрытии конверта с местом проведения следующего финала финолимпиады вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев. Руководитель Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, пожелал Красноярску подготовиться к следующему финалу олимпиады еще лучше.

Победителями и призерами проходившего в Красноярске финала V олимпиады по финансовой безопасности стали 188 участников: 27 российских школьников и 161 студент из России и зарубежных стран.

В Красноярске с 29 сентября по 3 октября впервые проходил финал V Всемирной олимпиады по финансовой безопасности. Участниками стали около 600 школьников и студентов из 40 стран. В Красноярск прибыли делегации из Армении, Белоруссии, Казахстана, Алжира, Аргентины, Индии, Индонезии, Иордании, Ирана и других стран. Олимпиада проходит при поддержке нацпроекта "Молодежь и дети".