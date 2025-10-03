Вильфанд: возвращение к сентябрьской погоде прогнозируется в Москве с субботы

Температурный фон в столице будет примерно на 2-3 градуса выше нормы

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Сентябрьская температура воздуха ожидается в Московском регионе с субботы, значения превысят климатические характеристики на 3-3,5 градуса. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в ходе пресс-конференции в Москве.

"С завтрашнего дня будет временная инверсия воздуха в Москве, мы вернемся в сентябрьскую погоду, температура будет выше нормы на 3-3,5 градуса. Также прекратятся заморозки на всей европейской территории страны. В субботу погода будет без осадков, переменная облачность с частыми прояснениями, днем ожидается 14-16 градусов. В воскресенье примерно такая же погода: 14-16 градусов, условий для сильных осадков нет, небольшой дождь повсеместно пройдет, - сказал он.

Метеоролог пояснил, что и в первой половине следующей недели температурный фон в столице будет примерно на 2-3 градуса выше нормы. Ночные температуры на следующей неделе составят около 5-10 градусов, дневные температуры - около 9-14 градусов.