Вильфанд сообщил, что москвичам еще рано задумываться о смене шин
Редакция сайта ТАСС
11:56
МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Московским автомобилистам, по крайней мере до 20 октября, преждевременно думать о смене летней резине на зимнюю. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в ходе пресс-конференции в Москве.
"Совершенно рано [задумываться о смене автомобильных шин в Москве], примерно до 20 октября. А уже после следует внимательно прислушиваться к прогнозам Гидрометцентра", - сказал Вильфанд.
Метеоролог напомнил, что менять летнюю резину на зимнюю необходимо при устойчивом снижении среднесуточной температуры воздуха ниже 5-7 градусов.