Вильфанд сообщил, что москвичам еще рано задумываться о смене шин

Научный руководитель Гидрометцентра России уточнил, что это необходимо делать при устойчивом снижении среднесуточной температуры воздуха ниже 5-7 градусов

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Московским автомобилистам, по крайней мере до 20 октября, преждевременно думать о смене летней резине на зимнюю. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в ходе пресс-конференции в Москве.

"Совершенно рано [задумываться о смене автомобильных шин в Москве], примерно до 20 октября. А уже после следует внимательно прислушиваться к прогнозам Гидрометцентра", - сказал Вильфанд.

Метеоролог напомнил, что менять летнюю резину на зимнюю необходимо при устойчивом снижении среднесуточной температуры воздуха ниже 5-7 градусов.