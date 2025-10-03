В Подмосковье ввели в работу более 100 единиц тяжелого медоборудования

На эти цели направлени более 3,5 млрд рублей

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Свыше 3,5 млрд рублей направили в Московской области в текущем году на обновление тяжелого медицинского оборудования. В результате в больницы региона поступило свыше 100 единиц такой медтехники, среди них КТ, МРТ и флюорографы, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Подмосковья.

"Оснащение больниц и поликлиник новым тяжелым оборудованием позволяет сделать исследования не только точнее, но и доступнее. С начала года мы поставили в наши медучреждения 107 единиц тяжелой медтехники: 68 рентгеновских аппаратов, 12 флюорографов, 14 маммографов, пять КТ, шесть МРТ и два ангиографа. На эти цели было направлено более 3,5 млрд рублей", - привели в пресс-службе слова зампреда правительства, министра здравоохранения Московской области Максима Забелина.

В пресс-службе рассказали, что тяжелое медицинское оборудование применяется для проведения высокоточной диагностики множества заболеваний - онкологических, болезней сердца, сосудов, легких и многих других.

Подчеркивается, что новая медтехника приобретена в рамках нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь".