В День донора 78 сотрудников МИД РФ сдали кровь

Биоматериалы направят на лабораторные исследования и специализированную обработку

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Сотрудники МИД РФ приняли участие в Дне донора. Собранная кровь будет направлена на нужды бойцов СВО, сообщается в Telegram-канале российского дипведомства.

"3 октября Управлением делами (Департамент) МИД России при участии Совета молодых дипломатов совместно с Федеральным медико-биологическим агентством России в Министерстве в 11-й раз была организована благотворительная акция - #ДеньДонора. В акции приняли участие 78 сотрудников внешнеполитического ведомства. Всего за время проведения акции в МИД России 800 дипломатов и сотрудников сдали около 340 литров крови", - говорится в сообщении.

В дипведомстве отметили, что собранная в ходе мероприятия кровь будет направлена на лабораторные исследования и специализированную обработку, а затем поступит в медицинские учреждения, в том числе в госпитали, оказывающие помощь пострадавшим в ходе специальной военной операции.