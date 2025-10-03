В Музее Победы представят выставку о сотрудничестве России и КНДР

В новую экспозицию войдут около 150 подлинных предметов и свыше 100 оцифрованных фотодокументальных материалов

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Выставочный проект "Плечом к плечу", посвященный совместной деятельности России и КНДР в период с 1945 года по настоящее время, откроется 13 октября в Музее Победы на Поклонной горе в Москве. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе музея.

"Выставка является напоминанием о совместно пройденном пути и подтверждением того, что наши страны привержены дальнейшему сотрудничеству и взаимодействию по всем направлениям", - подчеркнули в музее.

Порядка 150 подлинных предметов и свыше 100 оцифрованных фотодокументальных материалов из фондов Музея Победы, а также из восьми музеев и архивов России войдут в новую экспозицию. Зрители смогут увидеть награды и документы, дипломатические подарки и сувениры, советскую и корейскую военную форму и оружие, а также живопись и графику, фотографии и кинохронику. Выставка состоит из нескольких разделов, демонстрирующих исторические события, охватывающие период от освобождения Кореи советскими войсками от японской оккупации и создания Корейской Народно-Демократической Республики до подписания соглашения о всеобъемлющем стратегическом партнерстве и военной поддержке между Россией и КНДР в контексте специальной военной операции.

Посетители выставки смогут узнать о поддержке, оказанной Советским Союзом военнослужащим КНДР в ходе Корейской войны 1950-1953 годов. Особое внимание будет уделено "идеологическому братству" и развитию научного, образовательного, культурного и экономического сотрудничества между двумя государствами с 1960-х до конца 1990-х годов. В этом разделе можно будет увидеть, как молодежь КНДР обучалась в советских учебных заведениях, какие станки и оборудование поставлялись, а также как советские специалисты помогали восстанавливать разрушенную войной экономику и строить новые промышленные и социальные объекты.

Заключительный раздел выставки под названием "Священная миссия" охватит период с 2000 года до настоящего времени и станет центральным элементом экспозиции. Здесь будет акцентировано внимание на участии корейских военнослужащих в специальной военной операции по освобождению Курской области. Эти события нашли отражение в живописных работах "За освобождение Курской области", "В одном окопе", "Сыновья Родины" и других произведениях корейских художников. Также на выставке будет представлена копия композиции "Боевое братство России и КНДР", подаренной Генеральному секретарю Трудовой партии Кореи, председателю государственных дел КНДР Ким Чен Ыну.

Проект создан по поручению Минкультуры РФ и будет доступен для посетителей до 31 января 2026 года. ТАСС - генеральный информационный партнер Музея Победы.