Путин вручил госнаграды учителям участников СВО

СИРИУС /федеральная территория/, 3 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в преддверии Дня учителя вручил государственные награды педагогам участников специальной военной операции.

Медаль Ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени из рук главы государства получил учитель Ильинской средней общеобразовательной школы имени Героя Советского Союза Виталия Ивановича Королева филиала муниципального автономного общеобразовательного учреждения Новоселезневской средней общеобразовательной школы из Тюменской области Олег Плесовских.

Знаком отличия "За наставничество" были отмечены учительница Гимназии №53 из Пензенской области Светлана Степанова и ветеран Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов по Омской области Татьяна Тимкина.

Почетное звание "Заслуженный работник физической культуры РФ" получил директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Спортивная школа "Бастион" города Владивостока" Вячеслав Иванов. Заслуженными учителями России стали педагог средней общеобразовательной школы №24 имени Л.И.Малякова из Псковской области Светлана Магера и учитель Средней общеобразовательной школы №9 из Ленинградской области Зоя Никитина.