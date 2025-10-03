Путин участвует в праздновании 10-летия центра "Сириус". Видеотрансляция
Редакция сайта ТАСС
13:07
Президент России Владимир Путин принимает участие в праздновании 10-летия со дня открытия образовательного центра "Сириус" в федеральной территории.
В рамках мероприятия проходит торжественное открытие концертного зала и церемония вручении государственных наград учителям.
Путин назвал силу России в ее самобытной и суверенной системе образования, а также заявил, что основы характера и мировоззрения Героев России закладываются в семьях, о чем нельзя забывать.