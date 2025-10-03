Трансляция

Путин участвует в праздновании 10-летия центра "Сириус". Видеотрансляция

Президент РФ назвал силу России в ее самобытной и суверенной системе образования

Эфир

Президент России Владимир Путин принимает участие в праздновании 10-летия со дня открытия образовательного центра "Сириус" в федеральной территории.

В рамках мероприятия проходит торжественное открытие концертного зала и церемония вручении государственных наград учителям.

Путин назвал силу России в ее самобытной и суверенной системе образования, а также заявил, что основы характера и мировоззрения Героев России закладываются в семьях, о чем нельзя забывать.