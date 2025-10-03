Реклама на ТАСС
Путин: выпускники программы "Время героев" продолжат путь служения Отечеству

Прежде всего речь идет о работе в государственном и муниципальном управлении, отметил российский лидер
13:11
обновлено 13:21
СИРИУС, /федеральная территория/. ТАСС. Участники СВО, которые стали выпускниками программы "Время героев", найдут себя и на мирном поприще. Об этом заявил президент России Владимир Путин на церемонии награждения государственными наградами наставников и учителей участников СВО.

"Повторю, смысл этой программы "Время героев" в том, чтобы наши воины, прошедшие специальную военную операцию, продолжили путь служения Отечеству. Работали, как в свое время Высоцкий говорил, на мирной передовой. Прежде всего, в государственном и муниципальном управлении", - сказал российский лидер. 

