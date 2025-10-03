В Нальчике открылся Кубок защитников Отечества

НАЛЬЧИК, 3 октября. /ТАСС/. Кубок защитников Отечества открылся в столице Кабардино-Балкарии (КБР). Для участия в турнире в Нальчик съехались около 70 ветеранов специальной военной операции из всех регионов Северо-Кавказского федерального округа, передает корреспондент ТАСС.

Кубок защитников Отечества открылся в Центре спортивной подготовки сборных команд в Нальчике. Участников приветствовал военный хор. В торжественной обстановке состоялся парад флагов регионов - участников турнира. "Этот год президент России объявил Годом защитника Отечества в честь наших доблестных героев. Своим примером ветераны СВО показывают, что даже после тяжелых ранений можно жить активно, покорять новые вершины, в том числе в спорте. Сейчас большой запрос на проведение региональных и даже муниципальных соревнований "Кубок защитника Отечества", и мы его всецело поддерживаем. Такой подход не только способствует развитию физической формы ветеранов, но и стимулирует их социальную активность, укрепляет чувство единства, формирует мощную платформу для обмена опытом и популяризации здорового образа жизни", - отметила в своем обращении к участникам кубка статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ, председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева.

Состязания пройдут в таких видах спорта как: волейбол сидя, спортивное метание ножа, стрельба из лука, пулевая стрельба, пауэрлифтинг (спорт слепых), настольный теннис (шоудаун). Также состоятся паралимпийский урок и семинар-совещание с представителями филиалов госфонда "Защитники Отечества", спортивных федераций в СКФО.

"Здесь, в гостеприимном Нальчике, собрались настоящие герои, люди, несгибаемой воли и отваги, для кого слова "честь", "долг" и "Родина" наполнены особым глубочайшим смыслом. Вы доказали это на передовой, храбро и мужественно отстаивая интересы страны и ее граждан, делом подтвердив верность патриотическим ценностям и готовность к самопожертвованию", - отметил на открытии полпред президента в СКФО Юрий Чайка.

В межрегиональном Кубке защитников Отечества принимают участие ветераны специальной военной операции из субъектов Северо-Кавказского федерального округа. Турнир призван содействовать физической и психологической реабилитации ветеранов СВО, укреплению их здоровья и социальной адаптации, а также популяризации спорта и здорового образа жизни, отметили организаторы. "Проведение таких соревнований - это хорошая инициатива. Кубок защитники Отечества безусловно объединяет всех и участников, и зрителей, которые сегодня пришли на это мероприятие", - сказал глава КБР Казбек Коков.

Кубок пройдет в Нальчике с 3 по 6 октября. Организаторы турнира - государственный фонд "Защитники Отечества", Паралимпийский комитет России правительство Кабардино-Балкарии.