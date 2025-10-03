В Новороссийске уничтожат неразорвавшийся при атаке ВСУ безэкипажный катер

Расчетно-опасный радиус составит до 1,8 тыс. м, сообщил замглавы Новороссийска Александр Гавриков

КРАСНОДАР, 3 октября. /ТАСС/. Специалисты подорвут 4 октября неразорвавшийся безэкипажный катер, который был использован ВСУ при атаке на Новороссийск, сообщил в Telegram-канале замглавы Новороссийска Александр Гавриков.

"В акватории порта в районе между причалом №5 нефтегавани Шесхарис и восточным молом военной гавани будут проводиться мероприятия по ликвидации последствий нападения безэкипажных катеров 24 сентября 2025 г., с уничтожением неразорвавшегося катера способом подрыва", - говорится в сообщении.

Уточняется, что расчетно-опасный радиус составляет до 1,8 тыс. м.

24 сентября побережье Черного моря в Краснодарском крае подверглось атаке украинских БЭК и БПЛА. Так, беспилотники атаковали центральную часть Новороссийска. В результате атаки два человека погибли и 12 пострадали. Повреждения получили 20 автомобилей, семь жилых домов, в том числе многоквартирные, а также здание гостиницы в центре города.