В Карелии пройдет ярмарка трудоустройства Арктической зоны РФ

Участники мероприятия смогут узнать о специфике работы и требованиях вакансий

Редакция сайта ТАСС

ПЕТРОЗАВОДСК, 3 октября. /ТАСС/. Ярмарка трудоустройства Арктической зоны РФ пройдет в Петрозаводске 14 ноября. Участники мероприятия смогут узнать о специфике работы и требованиях вакансий, оставить свои анкеты и поговорить с представителями работодателей, сообщили в Минэкономразвития Карелии.

"В Петрозаводске состоится ярмарка трудоустройства Арктической зоны РФ. Это уникальная возможность познакомиться с актуальными вакансиями предприятий Карелии. На ярмарке жители Карелии смогут узнать о специфике и требованиях вакансий, оставить свои анкеты и поговорить с сотрудниками работодателей. Это отличный шанс найти работу в компаниях-резидентах Арктической зоны России", - сказано в сообщении.

Куратором ярмарки выступает Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики. Такие мероприятия в октябре и ноябре проведут в шести регионах АЗРФ, включая Ненецкий и Чукотский автономные округа, Архангельскую и Мурманскую области, Республику Коми и Республику Карелия. В Петрозаводске ярмарка будет проходить с 10:00 до 15:00 мск в здании городской администрации.

В Карелии в Арктическую зону входят шесть муниципальных районов и округов: Беломорский, Лоухский, Кемский, Сегежский, Калевальский и Костомукшский, это - 38% площади республики.