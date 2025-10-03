Реклама на ТАСС
ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ближневосточный конфликт
Дело миллиардера Ибрагима Сулейманова
ТАСС Медиа
ГлавнаяОбщество

Миллиардер Сулейманов попросил суд, чтобы журналисты остались на избрании меры пресечения

Адвокаты обвиняемого поддержали своего подзащитного
Редакция сайта ТАСС
14:51

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Миллиардер Ибрагим Сулейманов, задержанный ранее по обвинению в убийстве, попросил провести процесс по избранию ему меры пресечения в открытом режиме. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала Басманного суда Москвы, где рассматривается ходатайство следствия об аресте обвиняемого.

Читайте также

Миллиардер под подозрением. Детали задержания Ибрагима Сулейманова

"Пусть останутся", - заявил Сулейманов, отвечая на соответствующий вопрос судьи Тимура Вахрамеева.

При этом, ранее Сулейманов отрицательно отреагировал на допуск журналистов в зал суда и стоял спиной ко всем участникам процесса, накинув на голову капюшон от куртки. Вместе с тем адвокаты обвиняемого поддержали своего подзащитного. 

Россия