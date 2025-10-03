Миллиардер Сулейманов попросил суд, чтобы журналисты остались на избрании меры пресечения
14:51
МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Миллиардер Ибрагим Сулейманов, задержанный ранее по обвинению в убийстве, попросил провести процесс по избранию ему меры пресечения в открытом режиме. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала Басманного суда Москвы, где рассматривается ходатайство следствия об аресте обвиняемого.
"Пусть останутся", - заявил Сулейманов, отвечая на соответствующий вопрос судьи Тимура Вахрамеева.
При этом, ранее Сулейманов отрицательно отреагировал на допуск журналистов в зал суда и стоял спиной ко всем участникам процесса, накинув на голову капюшон от куртки. Вместе с тем адвокаты обвиняемого поддержали своего подзащитного.