Жители Санкт-Петербурга смогут получать услуги в МФЦ по биометрии

Сервис доступен более чем в 60 МФЦ в четырех пилотных регионах

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 октября. /ТАСС/. Получение государственных услуг по биометрии в МФЦ запустили в тестовом режиме в Санкт-Петербурге. Об этом говорится в сообщении аппарата вице-премьера - руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко.

"В России продолжается масштабирование сервиса обслуживания в МФЦ без паспорта. Принято решение о подключении Санкт-Петербурга к пилотному проекту, запущенному на базе Единой биометрической системы. Запуск сервиса запланирован на 2026 год", - рассказали в аппарате.

Отмечается, что сервис доступен более чем в 60 МФЦ в четырех пилотных регионах: Ленинградской, Липецкой, Нижегородской и Челябинской областях. Всего же биометрическими терминалами для подтверждения личности оснащено более 350 окон обслуживания.

Чтобы получать услуги в МФЦ без паспорта, необходимо зарегистрировать подтвержденную биометрию в отделении банка или у его представителя. В дальнейшем при посещении МФЦ заявителю достаточно посмотреть в терминал, установленный на автоматизированном рабочем месте сотрудника. После подтверждения личности у оператора сформируется предзаполненное заявление на оказание услуги.