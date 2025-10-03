В Петербурге поймали улетевшую из зоопарка тропическую птицу

Самка большого индийского калао улетела во время плановой процедуры по переводу питомцев из летних вольеров в зимние

Редакция сайта ТАСС

Шанти © Ленинградский зоопарк

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 октября. /ТАСС/. Большой индийский калао, самка по имени Шанти, улетевшая при переводе в зимний вольер из Ленинградского зоопарка в Санкт-Петербурге, пойман на четвертый день. Об этом сообщает пресс-служба зоосада.

"Директор написал, что поймали калао! Выясняю подробности", - рассказали в пресс-службе.

Как уточнили в пресс-службе, Шанти, как выросшая в неволе птица, привыкла получать корм от сотрудников на своей безопасной территории. Поэтому в первые дни было важно приучить птицу спокойно и без страха подходить к миске на новом месте. Птице быстро удалось это освоить.

"Дальше стояла задача куда более сложная - миску с едой разместили в небольшой будке на территории психоневрологического дома ребенка № 6, который находится в том дворе, где последний день обитала калао. Поскольку Шанти часто ставят миски в укрытии, специалисты рассчитывали, что калао зайдет за кормом в помещение. И они были правы! В первый раз ее специально не перекрыли в укрытии, дав возможность вылететь. Поняв, что угрозы нет, Шанти во второй раз влетела в будку и стала есть. Тут-то ее и удалось поймать", - рассказали в зоопарке.

Самка большого индийского калао улетела из Ленинградского зоопарка в Санкт-Петербурге 30 сентября во время плановой процедуры по переводу питомцев из летних вольеров в зимние. Длина тела птицы - около метра, размах крыльев - 150 см. У калао большой желтый клюв, черно-белое оперение. Шанти родилась и выросла в условиях зоопарка, поэтому не приспособлена к самостоятельной жизни в дикой природе, тем более в таком климате.