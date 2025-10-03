Статус блокадника смогут получить дополнительно около 3 тыс. человек

До последнего времени знак "Жителю блокадного Ленинграда" предоставлялся тем, кто провел в городе во время блокады не менее четырех месяцев

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 октября. /ТАСС/. Статус блокадника после снятия ограничений по сроку пребывания в осажденном Ленинграде во время Великой Отечественной войны смогут получить дополнительно около 3 тыс. человек, проживающих сейчас в Санкт-Петербурге и за его пределами. Об этом сообщила пресс-служба администрации Петербурга.

"Губернатор Александр Беглов подписал сегодня, 3 октября, закон Санкт-Петербурга "О внесении изменений в решение Исполнительного комитета Ленинградского городского Совета народных депутатов "Об учреждении знака "Жителю блокадного Ленинграда". После этого знак смогут получить все, кто провел в осажденном городе хотя бы один день во вражеском кольце в 1941-1944 гг.", - говорится в сообщении.

В админитсрации Петербурга пояснили, что новым городским законом скорректированы условия получения статуса блокадника, установленные в 1989 году. До последнего времени знак "Жителю блокадного Ленинграда" предоставлялся тем, кто провел в городе во время блокады не менее четырех месяцев.

"Мы восстановили историческую справедливость. Сделали это по инициативе организации "Жители блокадного Ленинграда". Ее поддержал президент России. Сегодня в нашей стране проживают около трех тысяч блокадников, которые теперь смогут получить знак "Жителю блокадного Ленинграда", статус ветерана и соответствующие льготы, предусмотренные федеральным законодательством. Из них 1 800 - в Петербурге. Мы гордимся каждым, кто прошел испытания блокады, кто причастен к беспримерному подвигу города", - привела пресс-служба слова Беглова.

В числе федеральных мер поддержки блокадников - вторая пенсия по инвалидности, набор социальных услуг, ежемесячная денежная выплата, компенсация расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, право на улучшение жилищных условий, отметили в пресс-службе.

Беглов поручил профильным органам власти Петербурга организовать взаимодействие с другими регионами, где проживают блокадники, для скорейшего вручения знака. Районные администрации будут персонально сопровождать каждого ветерана, проживающего в Петербурге, от момента вручения знака до оформления всех мер социальной поддержки.