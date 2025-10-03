В Хасавюрте открыли первую Ассоциацию молодых талантов

Она станет площадкой для объединения и поддержки талантливой молодежи города

МАХАЧКАЛА, 3 октября. /ТАСС/. Открытие первой Ассоциации молодых талантов состоялось в Хасавюрте. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе городской администрации.

"Во дворце культуры "Спартак" Хасавюрта состоялось открытие первой Ассоциации молодых талантов города "Голос Хасавюрта". Это стало отправной точкой для дальнейшей деятельности ассоциации и заложило основу для новых творческих проектов, которые будут способствовать укреплению культурной и общественной жизни города", - сказал собеседник агентства.

По его словам, ассоциация "Голос Хасавюрта" станет площадкой для объединения и поддержки талантливой молодежи города.

"Здесь начинающие поэты, писатели и исполнители смогут обмениваться опытом, находить единомышленников и раскрывать свой творческий потенциал. Особое внимание в работе ассоциации будет уделяться развитию литературного сообщества, популяризации родного языка и культуры, а также воспитанию у молодежи чувства патриотизма и уважения к духовному наследию Дагестана", - добавили в пресс-службе.