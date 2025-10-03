Чернышенко: учителя воспитывают настоящих патриотов России

Вице-премьер РФ также выразил уверенность в том, что всех учителей ждут "отличные открытия и замечательные умные ученики"

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко © Рамиль Ситдиков/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Учителя помогают выполнять национальную цель по реализации возможностей и талантов каждого человека. Именно они воспитывают настоящих патриотов, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, открывая концерт в Государственном Кремлевском дворце, приуроченный к предстоящему Дню учителя.

"Вы не только обучаете, но и воспитываете настоящих патриотов и замечательных людей нашей страны. Делаете это виртуозно и талантливо. Вы выполняете национальную цель, которую нам поставил президент, по реализации возможностей и талантов каждого человека в нашей стране", - сказал он.

Вице-премьер также выразил уверенность в том, что всех учителей ждут "отличные открытия и замечательные умные ученики".

5 октября в России будет отмечаться День учителя.