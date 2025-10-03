Конкурс им. Шаляпина получил поддержку Президентского фонда культурных инициатив

Он пройдет в Петербурге 10-15 октября

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 октября. /ТАСС/. II Международный конкурс молодых оперных исполнителей имени Федора Шаляпина пройдет в Петербурге 10-15 октября при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Об этом сообщил на пресс-конференции в Санкт-Петербургском пресс-центре ТАСС генеральный директор Фонда Роман Карманов.

Он назвал конкурс, носящий имя Шалянина, событием, которое "несмотря на непрекращающиеся попытки (на Западе) отменить русскую культуру, привлекает огромное количество талантливых людей и из дружественных стран, и из недружественных". Так, из более 350 заявок, поступивших на конкурс, есть претенденты на участие из Германии, США, Украины, Республики Корея. По мнению генерального директора фонда, это свидетельство того, что "культурная дипломатия абсолютно не приемлет никаких границ".

Два года назад фонд поддержал первые шаги Шаляпинского конкурса, как актуального и перспективного проекта. Но, как считает Карманов, важней второй и особенно третий год существования, потому что именно тогда приходит понимание, что конкурс встал на ноги и будет дальше существовать.

Важным достоинством петербургского вокального смотра он считает поиск и поддержку молодых талантов в разных регионах России. По его словам, поддерживая такие проекты, "мы помогаем молодому таланту войти в тот лифт, двери в который не всегда бывают открыты". "А в данном случае они распахнуты максимально широко", - заключил Карманов, назвавший организаторов проекта яркими подвижниками, которые неравнодушны к тому, что происходит с культурой.

Конкурс организован Санкт-Петербургским музеем театрального и музыкального искусства и Музыкальным театром имени Федора Шаляпина. На нем выступят певцы в возрасте от 18 до 36 лет. Призовой фонд составляет 1,5 млн рублей. Обладатель Гран-при получит вознаграждение в 500 тыс. рублей.