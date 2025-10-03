Президент Молдавии судится с учительницей, которая назвала ее деда доносчиком

Суд отказался санкционировать психиатрическую экспертизу Майи Санду, а также отменил штраф около $2,8 тыс., который ранее выписали преподавательнице

Редакция сайта ТАСС

КИШИНЕВ, 3 октября. /ТАСС/. Суд отказался санкционировать психиатрическую экспертизу президента Молдавии Майи Санду, которую потребовал провести адвокат преподавательницы Анны Михалаке, публично назвавшей деда главы государства доносчиком. Об этом сообщил телеканал ТВ-8.

"Президент Майя Санду не пройдет психиатрическую экспертизу, о которой ходатайствовал адвокат гражданки, оклеветавшей деда главы государства. Суд Кишинева отклонил это ходатайство сегодня после почти четырех часов обсуждения", - говорится в сообщении. Суд также отменил штраф, который был выписан учительнице.

Ранее адвокат президента Эдуард Дигоре потребовал от преподавательницы принести извинения и выплатить 50 тыс. леев (около $2,8 тыс.) в качестве компенсации морального ущерба. Учительница заявила журналистам, что придерживается своей позиции. Она ранее разместила в социальных сетях пост о том, дед Санду писал доносы и осквернял сельскую церковь, сжигая в ней иконы.

Оппозиция раскритиковала действия президента. Лидер блока "Победа" Илан Шор заявил, что выплатит штраф президенту вместо сельской учительницы, так как не сомневается, чью сторону примет Фемида. Депутат парламента от альянса коммунистов и социалистов Константин Старыш подчеркнул, что до Санду никто из действующих президентов Молдавии не обращался в суды, хотя в адрес экс-главы государства Владимира Воронина нередко допускались крайне нелицеприятные высказывания.